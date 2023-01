Ginnastica ritmica | Emanuela Maccarani deferita dalla Procura federale | “Ha provocato disturbi alimentari e psicologici”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023), Direttrice Tecnica della Nazionale Italiana di, e la sua assistente Olga Tishina sono state deferitedella Federazioned’Italia, nell’ambito dell’inchiesta sui presumenti maltrattamenti ad alcune atlete. Le audizioni erano iniziate lo scorso 30 ottobre presso l’Accademia Internazionale di Desio in seguito alle denunce di alcune ex ginnaste e si erano concluse il 29 dicembre. Il provvedimento intrapreso è in linea con i tempi previstigiustizia sportiva e in anticipo rispetto alla giustizia ordinaria. Va ricordato chee Tishina sono indagate anchedi Monza, al momento si è nella fase ...

... il centro federale dellaitaliana . Il procedimento di fronte giustizia ordinaria, invece, si trova ancora in fase di indagini preliminari. Leggi Anche Abusi psicologici sulle ...Soprattutto sul ruolo della direttrice tecnica della Nazionale di, una delle figure più influenti in federazione: ricopre il ruolo in Nazionale dal 1996, in più rappresenta in Giunta Coni ... Inchiesta ginnastica ritmica, deferita dalla Procura federale l'allenatrice delle "Farfalle" Emanuela Maccarani, Direttrice Tecnica della Nazionale Italiana di ginnastica ritmica, e la sua assistente Olga Tishina sono state deferite dalla Procura Federale della Federazione Ginnastica d’Italia ...Il provvedimento arrivato anche alla sua assistente Olga Tishina per gli abusi a Desio denunciati dalle ex Farfalle su Repubblica ...