Ginnastica | Fgi | Maccarani e Tishina rinviate a giudizio dalla procura federale

Federazione Ginnastica d'Italia

Penisola Sorrentina, per il conseguimento del titolo di Campioni d'Italia al campionatoNazionale Gold Allieve 2022 diartistica femminile, conclusosi a Jesolo lo scorso 18 dicembre.Il 2022 è stato un anno d'oro per laitaliana. 50 titoli, tra junior e senior, tra competizioni assolute e di categoria, si sono aggiunti al palmares. Mai come nella scorsa stagione si è fatto ricorso, così spesso, all'... Ciao 2022! L'anno del Poker di Regine e del rilancio d'Assi di ... Roma, 4 gen. (Adnkronos) - L’allenatrice delle “Farfalle” Emanuela Maccarani e l’assistente Olga Tishina sono state deferite dalla giustizia sportiva. È quanto si apprende dall’avviso inviato oggi ...ROMA (ITALPRESS) - L'allenatrice delle "Farfalle" Emanuela Maccarani e l'assistente Olga Tishina sono state deferite dalla giustizia sportiva. E' quanto si ...