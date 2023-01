La Prealpina

... in visita nel santuario di Ise Jingu, nella prefettura di Mie, spiegando che da questo sabato i visitatori dalla Cina dovranno presentare un tampone negativo prima imbarcarsi verso il, e ...... Inghilterra, Francia Spagna e Israele, hanno reintrodotto l'di test negativi prima della partenza per i viaggiatori che arrivano dalla Cina, mentre altri, come ile l'Italia, ... Giappone, obbligo tampone prima di partire dalla Cina Covid Cina: in Giappone obbligo di tampone. La Ue: allo studio nuove misure di prevenzione Oggi nuovo incontro europeo sul tema. Il ministro australiano: "Questa è una parte del mondo in cui abbiamo ...(ANSA) - TOKYO, 04 GEN - Il Giappone decide ulteriori misure di controllo alle frontiere per chi arriva dalla Cina, nel tentativo di arginare l'ondata di nuovi contagi da Covid-19, in atto nel Paese ...