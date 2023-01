Gianmarco Onestini accusa Nikita Pelizon | poi lancia una stoccata a Soleil

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ha rilasciato un’intervista al magazine Novella 2000 in cui ha parlato del rapporto tra suo fratello Luca e. Il ragazzo non ha potuto fare a meno di attaccare la concorrente del Grande Fratello Vip per alcuni comportamenti che ha assunto nei confronti di Luca. In seguito, poi, il ragazzo si è scagliato anche controSorge. La disamina disu quanto accaduto tra Luca eal GF Vip Nel corso di una recente intervista,ha preso di mira. Il giovane ha commentato le ultime dinamiche che si sono verificate nella casa tra i due e non ha potuto fare a meno di difendere suo fratello. A suo avviso ...