Giallo a San Basilio | morte di due donne

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) , Carmela Aquilani, 90 anni, e Augusta Grimandi, 57 anni: trovatein casa, in un appartamento in via Fabriano. Si sospetta l’omicidio colposo. A dare l’allarme le due figlie ventenni della signora Grimandi. Non sentivano la madre e la nonna dal pomeriggio dell’ultimo dell’anno. Sono scattate le chiamate di emergenze. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Sui corpi nessun segno di violenza apparente e né odori sospetti. L'articolo proviene da Italia Sera.

