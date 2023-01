Giaele De Donà sente la mancanza di Antonino

Fanpage.it

Poco dopo la diretta della puntata, Luca Onestini è tornato a parlare di Soleil Sorge davanti ad alcuni compagni d'avventura, tra cuiDeNicole Murgia e Nikita Pelizon che ha raggiunto il gruppo in giardino. Gf Vip, nuovo attacco di Luca Onestini a Nikita Pelizon Nikita , che ha ricevuto anche l'immunità da Soleil e il ...ed Oriana , molto amiche di Onestini , hanno incominciato a stuzzicare la Pelizon, come ha ammesso proprio la Deconfidandosi con la venezuelana: Oggi eravamo fuori, arrivo io, vedo che ... Matthias De Donà sbotta contro la sorella Giaele: Ritardata, per ...