(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Fauozicontinua a non trovare una squadra e ora si starebbendo con. La squadra di Ligue 1, attualmente ultima in campionato e in mezzo ad una bufera giudiziaria, gli ha permesso di prendere parte aglimenti sotto la guida di Abdel Bouhazama. ?????? ????????????? Bienvenue à l’international algérien, Faouziinvité par le club à prendre part aux entraînements de l’équipe professionnelle. pic.twitter.com/SetqAXbGdy — Angers SCO (@AngersSCO) January 4, 2023è alla sua seconda prova dopo il periodo al Saint Etienne, sua ex squadra prima del Napoli. Il terzino però non è stato ingaggiato e ora rimane. L’algerino ha lasciato Napoli lo scorso giugno dopo 7 stagioni, che ha visto una grandissima crescita fino agli ...

IlNapolista

...addii eccellenti che il Napoli ha registrato in questa lunga estate anche quello di Faouzi,... Il terzino azzurro sida settimane in solitaria, condividendo anche sui social le sue sedute ...Sida solo, in questi giorni, a Lovanio, Mertens. Mentre Insigne, dopo l'esordio, si prepara ... E si inserisce pure Faouzi: 'Sei la storia di questo club. Peccato finisca così, non lo ... Ghoulam si allena con l'Angers da svincolato - ilNapolista L'ex terzino azzurro Faouzi Ghoulam potrebbe tornare a giocare con il Saint-Etienne. L'algerino, infatti, è tornato da pochi giorni ad allenarsi insieme alla sua ex squadra per rimettersi in forma, gi ...