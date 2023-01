“GF Vip” | non si placano gli attacchi contro Nikita E il suo staff procede per vie legali

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip l’atmosfera si fa sempre più tesa e a farne le spese pare siaPelizon. L’inquilina del loft di Cinecittà continua a essere presa di mira da alcuni dei suoi compagni, con comportamenti che sono sfociati nelle ultime settimane in offese e umiliazioni. Si tratterebbe di un atteggiamento diffamatorio secondo le persone vicine alla gieffina. Il team della Pelizon aveva già svelato di aver cercato di chiedere aiuto alla produzione del reality show, senza però alcun risultato, tanto da aver annunciato su Instagram di aver agito per viePelizon, il suoprende provvedimenti: l’annuncio su Instagram Nelle ultime settimane la frattura traPelizon e Luca Onestini è diventata sempre più evidente. L’iniziale simpatia tra i due coinquilini si è ...

la Repubblica

Leggi anche > Gf, Oriana Marzoli quasi nuda sotto la doccia: Capodanno a luci rosse dopo il ... Il modello, però, sembra essere piuttosto diffidente e sembravolersi sbilanciare con nessuna ...Gf, Taylor Mega hot: 'Sesso con Giaele Certo, girava mezza nuda: ora è una nonna...' Gf, ... anche con un solo post sul social Meta arriva a guadagnare dagli 8 ai 40mila euro: 'è che ... Premier, ministri, leader e vip. A Cortina un ingorgo di potenti che non si vedeva dagli anni 80 Andrea Maestrelli e Nicole Murgia hanno avuto una breve storia la scorsa estate e lo hanno dichiarato appena entrati nella casa del Grande Fratello Vip e ...Anziano trovato morto in casa a Motta di Livenza (Treviso). La vittima è un uomo di 84 anni ritrovato questa mattina, 4 gennaio, intorno alle 11 nella propria abitazione in via ...