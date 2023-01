GF Vip | il televoto è truccato? Alfonso Signorini nei guai | cosa c’entra Antonella Fiordelisi?

Blasting News Italia

Alfonso Signorini è finito nella bufera per quanto è accaduto durante la penultima puntata del Grande fratellosu Canale 5. 'truccato ', 'Che farsa', 'Guarda caso Antonella è risultata la preferita e così avrà lo scudo per il prossimoche decreterà l'eliminazione', si legge tra le ......di Antonella Fiordelisi Chiuso il capitolo Fiordelisi , la sorella di Edoardo Tavassi ha colto l'occasione anche per commentare il duro scontro avvenuto durante l'ultima puntata del Gf... GF Vip, Signorini rompe il silenzio sul caso 'televoto pilotato': 'Ho chiesto verifiche' Alfonso Signorini ha risposto alle accuse contro il GF Vip: il televoto è truccato Le parole del conduttore a seguire nell'articolo ...Giaele, Milena e Nicole ripercorrono gli ultimi avvenimenti e finiscono per commentare l’atteggiamento di Dana ...