Gf Vip | Dana Saber e la foto del calendario con l' arma che scatena polemiche | rischia la squalifica?

Fanpage.it

Saber fa discutere moltissimo per le sue affermazioni al Grande Fratello. Dopo aver espresso parole di ammirazione per Vladimir Putin nelle scorse settimane, la modella di origine marocchina ...Il GFpuò fornire un aiuto, ma la missione deve essere portata a termine dai'.Saber e l'idea 'intelligente' sobria ed elegante per il calendario. I concorrenti si sono radunati in ... Grande Fratello Vip 2022, Wilma Goich eliminata ma rientra: nominati Dana, Davide e Oriana Dana Saber fa discutere moltissimo per le sue affermazioni al Grande Fratello Vip. Dopo aver espresso parole di ammirazione per Vladimir Putin nelle scorse settimane, la modella di origine marocchina ...Torna a far discutere Dana Saber: la concorrente del GF VIP ieri sera ha confessato che desidererebbe posare per il calendario 2023 del GF VIP ...