GF Vip 7 | si mette molto male | arrivano gli avvocati | “Hanno già agito”

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ennesima polemica al Grande Fratello Vip. Quella in corso è di certo una delle più controverse di sempre, questa volta al centro della bufera ci è finita Nikita Pelizon, o meglio il suo staff che ha indirizzato una comunicazione alla Produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nikita Pelizon si è ritrovata al centro di una bufera mediatica. Lo staff della gieffina ha infatti annunciato che il suo avvocato ha fatto ciò che era in suo potere per bloccare quelle che sono state definite come dichiarazioni diffamatorie nei suoi confronti. Guai per il GF Vip 7 di Alfonso Signorini,gli(Ilovetrading.it)Solo qualche giorno fa, lo staff della vippona aveva reso noto che avrebbe intrapreso un’azione contro alcuni gieffini che avrebbero utilizzato delle parole dal contenuto diffamatorio nei riguardi di Nikita. La “protesta” è ...