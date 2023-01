Gf Vip 7 | quando Nikita Pelizon partecipò a Temptation Island fece colpo su un discusso protagonista di Uomini e Donne | ecco chi

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ha già un trascorso televisivo in uno dei programmi della nota conduttrice Mediaset, Maria de Filippi. Anche lei, come Antonella Fiordelisi è passata sotto le mani esperte della queen di Canale 5. Mentre Antonella però aveva partecipato anelle vesti di corteggiatrice,abbiamo avuto modo di vederla in. L’edizione di riferimento è quella risalente al 2018. Sull’isola delle tentazioni, l’ex di Matteo Diamante aveva deciso di approdare nelle vesti di single e dunque di tentatrice. Ma cosa ricordiamo della sua partecipazione? Come ci ricorda BlogTivù, l’influencer triestina aveva colpito in particolar modo un partecipante molto attivo del Trono over di. Parliamo di ...