Gf Vip 7 | l’avvocato di Nikita Pelizon agisce contro alcuni inquilini della Casa | il comunicato

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ultimamente nelladel Grande Fratello Vip 7 l’atmosfera è più tesa che mai. La frattura tra Luca Onestini eha delineato gli schieramenti nel loft di Cinecittà. Ciò ha provocato tensioni che purtroppo, il più delle volte, sono sfociate in atteggiamenti del tutto inappropriati. Questi sono stati principalmente perpetrati dai concorrenti che sostengono il romagnolo che, attraverso gesti e parole forti, stanno esprimendo il loro astio per la. E’ il caso del dispettoso piano di Giaele De Donà, che proprio ieri confidava all’amica Oriana Marzoli di aver voluto suscitare la gelosia disedendosi sulle gambe di Onestini proprio davanti a lei. Oppure, delle espressioni di Sarah Altobello ed Oriana al passaggioloro coinquilina ‘sgradita’, con tanto di ...

... Provvedimenti legali in arrivo per alcuni concorrenti del reality'annuncio Nei giorni scorsi lo ... Il team della concorrente del GF7 è arrivato al limite: 'Questo non è più un gioco, ora si ...di Nikita Pelizon ha inoltrato una comunicazione al GFVi informo che, anche grazie alle vs segnalazioni e proteste,di Nikita ha inoltrato oggi alla Produzione una ferma ... GFVIP 7, l’avvocato di Nikita ha inviato comunicazione alla produzione per il comportamento di alcuni vip