GF Vip 7 | Attilio Romita a Luca Onestini | “Se vuoi mando via Nikita”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7,sta facendo il vuoto attorno aPelizon. Dopo che i due hanno rotto ogni rapporto e la ragazza ha accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di averla illusa facendo dei gesti inequivocabili lontano dalle telecamere (o quando queste non riprendevano),se l’è legata al dito e non perde occasione di parlare male dicon chiunque. Tra gli altri, le ha messo contro. GF Vip 7,controPelizon per assecondareAnche, come molti altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7, ormai sembra pendere dalle labbra di ...