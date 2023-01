Gerusalemme | vandalizzato cimitero cristiano | si indaga sull’estremismo ebraico

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Roma, 4 gen – Nel territorio israelo-palestinese la tensione tra le diverse confessioni religiose continua a crescere. Più di 30 tombe delprotestante sul Monte Sion sono state profanate la scorsa domenica. Le croci delle vecchie tombe cristiane sono state spezzate e le lapidi rovesciate e mandate in frantumi. La comunità protestante non sembrano nutrire dubbi sulla matrice del gesto vandalico e hanno accusato del deplorevole atto gli estremisti ebrei israeliani. “Abbiamo notato che i discorsi e i crimini di odio religioso sono in aumento”, ha dichiarato l’arcivescovo anglicano Hosam Naoum. I protestanti accusano gli ebrei della devastazione delNaoum, in piedi accanto alla tomba vandalizzata del secondo vescovo anglicano di, ha detto che sarebbe in atto un escalation di attacchi ebraici contro i ...