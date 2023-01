(Di mercoledì 4 gennaio 2023) "Stiamo seguendo molto da vicino non solo la situazione sul terreno ma anche i primi passi del nuovo governo israeliano con cui ci auguriamo ci sia cooperazione su valori comuni. Per questo ricordiamo ...

Agenzia ANSA

Per questo ricordiamo l'importanza di mantenere lo status quo" per la Spianata delle Moschee a. "E' importante che tutti contribuiscano ad una de - escalation ed evitino provocazioni. ...... esortando Israele "ad assumersi le proprie responsabilità perun'escalation di instabilità nella regione". "Le azioni che possono minacciare l'ordine nei luoghi sacri disono ... Gerusalemme: Ue, 'evitare escalation, resti status quo' - Mondo "Stiamo seguendo molto da vicino non solo la situazione sul terreno ma anche i primi passi del nuovo governo israeliano con cui ci auguriamo ci sia cooperazione su valori comuni. (ANSA) ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Tensione a Gerusalemme: Ben Gvir sulla Spianata delle Moschee, proteste dei palestinesi ...