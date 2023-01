Germania | Kba | a dicembre immatricolazioni +38 | 1% | in 2022 +1 | 1%

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Berlino, 4 gen. (Adnkronos) - Il mercato automobilistico tedesco ha chiuso l'ultimo mese delcon un dato nettamente positivo registrando 314.318, il +38,1% in più rispetto allo stesso mese del 2021. Il bilancio annuale fornito dalla Kba mostra quindi un totale di 2,65 milioni di nuove auto vendute, pari a +1,1% in più rispetto al 2021. In aumento al 35,9% (+4,9%) la quota di auto nuove vendute ai privati. Tra i marchi tedeschi, Audi ha registrato un aumento a doppia cifra (+17,3%), ma sono cresciuti anche Mercedes (+8,3%), Ford (+3,9%) e Porsche (+1,3%) mentre nelil calo più evidente è stato quello di Smart con -49,3%, seguita da Opel (-10,7%), Mini (-6,5%) e BMW (-5,7%). Nonostante un -1,8% di, VW è rimasta leader di mercato con una quota del ...

...tra i primi 3 nel segmento dei veicoli a batteria (BEV) innei primi undici mesi del 2022. La Fiat 500 a zero emissioni ha addirittura preso il comando quattro volte. A novembre, laha ...La base per l'approvazione è una legge entrata in vigore innel luglio 2021, che consente ...con il Ministero federale dei trasporti e delle infrastrutture digitali (BMDV) e la. La ... Tesla quasi raddoppia le vendite in Germania a novembre Berlino, 4 gen. (Adnkronos) – Il mercato automobilistico tedesco ha chiuso l’ultimo mese del 2022 con un dato nettamente positivo registrando 314.318 immatricolazioni, il +38,1% in più rispetto allo s ...Continua la storia di successo di Fiat 500 in Germania. Questo riguarda sia la Fiat 500 elettrica esclusivamente a batteria e che la versione che si affida alla tecnologia ibrida. Secondo i dati dell' ...