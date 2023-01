“Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono in crisi” | l’indiscrezione che viene dalla Spagna

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)insarebbero in: è la clamorosa indiscrezione che arriva, secondo cui i due starebbero ancora insieme solamente per “convenienza”. A dispetto dell’ultimo, costosissimo, regalo di Natale che la modella ha fatto al calciatore, il rapporto tra i due sarebbe ormai arrivato al capolinea. Due i fattori che, sempre secondo le voci che arrivano, avrebbero scatenato la: la delusione diper comeandati i Mondiali e la decisione del ...

Corriere dello Sport

Il 37enne 5 volte Pallone d'oro è stato accolto dal presidente del club, Musalli Al - Muammar, allo stadio Mrsool Park di Riad dove è arrivato accompagnato dalla compagnae dai ...Il 37enne 5 volte Pallone d'oro è stato accolto dal presidente del club, Musalli Al - Muammar, allo stadio Mrsool Park di Riad dove è arrivato accompagnato dalla compagnae dai ... Clamoroso: "Ronaldo e Georgina in crisi". I motivi della costosa rottura Georgina Rodriguez ha condiviso su Instagram le immagini del jet usato per raggiungere l'Arabia Saudita, dove il portoghese giocherà per l'Al Nassr: grande entusiasmo nel Paese ...Bagno di folla allo stadio dell'Università Re Sa'ud, terreno di gioco dell'Al-Nassr, per la presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo. Folla in estasi per il ...