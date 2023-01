Geo Barents | sbarcati a Taranto 85 migranti MdF | ' Nessuna richiesta d' asilo a bordo'

TGCOM

E' arrivata a Taranto ladi Medici Senza Frontiere con 85 migranti a bordo, tra cui 9 minori non accompagnati. Le operazioni di sbarco si sono concluse. Nessuna richiesta d'asilo è stata fatta, precisa il ...Sbarcati gli 85 migranti a bordo. Si tratta del primo arrivo dopo le norme di condotta sui soccorsi delle navi Ong Sono sbarcati gli 85 migranti a bordo della navedi Msf, arrivata a Taranto questa mattina. Come sempre, il team di Medici senza frontiere ha fornito ai migranti, durante la navigazione, tutti i materiali dell'Unhcr per presentare ... Migranti, Geo Barents attraccata al porto di Taranto: "In Libia ucciso chi non poteva pagare il viaggio" Giovanni Motta è un avvocato e un attivista della rete “Mai più lager - No ai CPR” che si batte per la chiusura dei Centri di permanenza per i rimpatri, dove vengono trattenute le persone che devono ...Primi soccorsi in mare dopo la stretta sulle Ong: ora Msf rischia sanzioni Mattarella firma il decreto, la Geo Barents effettua tre missioni: in salvo 85 migranti. Nave assegnata al porto di… Leggi ...