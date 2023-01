Genova | guardia giurata uccide la fidanzata e si toglie la vita

TGCOM

... unagiurata di 32 anni, che avrebbe prima fatto fuoco sulla donna, 23enne sua fidanzata, per poi rivolgere l'arma contro se stesso per togliersi la vita. Omicidio - suicidio a, la ...Omicidio suicidio nel tardo pomeriggio, nel quartiere di Pontedecimo nell'estremo ponente di. E' successo in un appartamento di via Anfossi, dove i due giovani sono stati ritrovati senza vita. Autore del gesto è un guardiano notturno che ha usata la pistola d'ordinanza contro la ... Genova, una guardia giurata uccide la fidanzata e poi si spara Omicidio suicidio a Genova, dove una guardia giurata ha ucciso la fidanzata di 24 anni per poi togliersi la vita. La tragedia è avvenuta nel quartiere di Pontedecimo ...Omicidio suicidio a Genova, dove una guardia giurata ha ucciso la fidanzata di 24 anni per poi togliersi la vita. La tragedia è avvenuta nel quartiere di Pontedecimo del capoluogo ligure dove un vigil ...