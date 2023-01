Genova | guardia giurata uccide la fidanzata e si spara

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tragedia adove oggi pomeriggio 4 gennaio unadi 31 anni ha ucciso ladi 24 e si è poi uccisondosi. L’omicidio-suicidio è avvenuto in via Anfossi, nel quartiere di Pontedecimo, nel capoluogo ligure. I corpi dei due fidanzati sono stati trovati nella casa in cui vivevano dalla sorella del 31enne, allarmata dopo che non aveva più notizie del fratello dalla sera precedente. Stando alle prime ricostruzioni, tra i due c’erano sempre più frequenti litigi, al punto che le persone più vicine alla coppia sostengono che stessero per lasciarsi. L’omicidio-suicidio sarebbe avvenuto ieri sera, martedì 3 gennaio. su Open Leggi anche: È di Saman Abbas il corpo trovato a Novellara, la conferma dai denti: il dettaglio sulla frattura al collo Femminicidio a Trapani, il ...

TGCOM

... unagiurata di 32 anni, che avrebbe prima fatto fuoco sulla donna, 23enne sua fidanzata, per poi rivolgere l'arma contro se stesso per togliersi la vita. Omicidio - suicidio a, la ...Omicidio suicidio nel tardo pomeriggio, nel quartiere di Pontedecimo nell'estremo ponente di. E' successo in un appartamento di via Anfossi, dove i due giovani sono stati ritrovati senza vita. Autore del gesto è un guardiano notturno che ha usata la pistola d'ordinanza contro la ... Genova, una guardia giurata uccide la fidanzata e poi si spara Omicidio suicidio a Genova, dove una guardia giurata ha ucciso la fidanzata di 24 anni per poi togliersi la vita. La tragedia è avvenuta nel quartiere di Pontedecimo ...Omicidio suicidio a Genova, dove una guardia giurata ha ucciso la fidanzata di 24 anni per poi togliersi la vita. La tragedia è avvenuta nel quartiere di Pontedecimo del capoluogo ligure dove un vigil ...