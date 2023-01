(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Palermo-Cagliari 2-1Il Palermo torna a vincere al Barbera superando 2-1 un Cagliari che proprio non riesce a trovare continuità. Dopo un buon inizio dei sardi in campo si vede solo la squadra di Corini che legittima il successo con il nono gol stagionale di Brunori (rigore) e Segre; in pieno recupero accorcia le distanze Pavoletti. Al 10? pericoloso il Cagliari con Pavoletti che però spreca tutto e non trova la porta di testa dopo un bel cross da destra di Makoumbou. Al 22? è ancora Pavoletti a sprecare tirando alto da ottima posizione. Poi il Palermo prende le misure e comincia ad affacciarsi verso la porta avversaria fino a sbloccare il match al 37? su calcio di rigore concesso per un fallo in area di Nandez ai danni di Stulac; il bomber Brunori trasforma (dopo due errori di fila dal dischetto) festeggiando nel migliore dei modi la convocazione di Roberto Mancini per lo stage in ...

Lega B

...di mercoledì a San Siro contro gli azzurri di Spalletti è fondamentale per tenere vivi idi ...00 Venezia - Parma 2 - 2 18:00 Frosinone - Ternana 3 - 0 20:30 Bari -1 - 2 BASKET - LEGA ...(Pino Sacripanti - foto Ansa) Aprile - Sfumano iscudetto del Napoli nelle tre sfide con ... In occasione dell'ultima partita casalinga contro il, Lorenzo Insigne saluta il Maradona tra le ... Genoa, sogni di Serie A Tmw Si muove il mercato del Genoa per Gilardino. Quattro giocatori sono in uscita a gennaio Sarà un gennaio dove il Genoa, che ha deciso di confermare Alberto Gilardino in panchina dopo gli eccellenti ...Le ultime in casa Grifone con il mercato che si accende. Redazione ITASportPress In casa Genoa la cura Alberto Gilardino funziona e i tifosi sognano in grande con la possibilità di tornare, un anno do ...