Genoa | Gilardino | ' Spregiudicatezza e coraggio Calciatori si sono liberati'

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/"...

, i segreti di(Getty Images) Sulla conferma e su come l'abbia ottenuta, il tecnico delha spiegato: "Credo che in parte dipenda dalla ...Albertoresterà alla guida delfino al termine della stagione. Lo ha comunicato il club ligure sui propri canali social. Il tecnico biellese, che aveva preso il posto dell'esonerato Blessin, ..."Avere obiettivi chiari e concreti da trasmettere alla squadra è fondamentale, mantenendo la giusta umiltà" ha spiegato mister Gilardino ...Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha rilasciato un'intervista per commentare l'attuale calciomercato di gennaio ...