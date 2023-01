Gb | Sunak promette inflazione dimezzata e stop sbarchi migranti

Il Sole 24 ORE

ha evocato cinque "impegni fondanti per costruire un futuro migliore per i nostri figli e nipoti: il primo è dimezzare l'inflazione durante quest'anno per alleggerire il costo della vita e dare ...... dopo il sì del parlamentino di Edimburgo, il premier britannico conservatore, Rishi, ha ... dichiaratamente gay e dichiaratamente entusiasta per le leggi spagnola e scozzese,: "Ci ... Uk, Sunak promette inflazione dimezzata, stop ai migranti e matematica fino a 18 anni Dimezzare il carovita, tornare a far crescere il Pil britannico, ridurre il debito pubblico, affrontare gli scompensi del servizio sanitario nazionale (Nhs) con un taglio delle liste d'attesa dei pazi ...AGI - La Gran Bretagna si è dunque pentita della scelta fatta di uscire dall'Europa sostenendo la linea della Brexit. Però il dibattito ferve. Secondo 'El Paìs', due cittadini su tre sostengono la nec ...