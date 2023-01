(Di mercoledì 4 gennaio 2023) LA NUCIA (SPAGNA) - Grande soddisfazione in casa Valencia per la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa del Re . Gli ' Els ' di Gennarohanno espugnato il campo del La Nucia con un ...

Corriere dello Sport

LA NUCIA (SPAGNA) - Grande soddisfazione in casa Valencia per la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa del Re . Gli ' Els ' di Gennarohanno espugnato il campo del La Nucia con un netto 3 - 0 , frutto delle reti messe a segno da Kluivert , Moriba e Duro che ha firmato il tris su assist dell'ex romanista. L'ex tecnico di ...... per viverenotti che i tifosi conoscono bene". Su De Ketelaere: "È forte, ma è giovane e va ... Cannavaro, De Rossi, Grosso,, Gilardino, Pirlo: com'è che voi campioni del 2006 siete tutti ... Gattuso e quelle parole su Kluivert che piacciono alla Roma Il tecnico del Valencia elogia le qualità dell'olandese, protagonista nel match di Coppa del Re con un gol e un assist. E i Friedkin ...Diakhaby-Inter, il Valencia non vuole perderlo. Intanto il Valencia sta provando in qualsiasi modo di convincere il giocatore a rinnovare considerandolo parte centrale del progetto Calciomercato Inter ...