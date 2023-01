Gatti viene fatto fuori ancora? Rientra in uno scambio importante

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Federicoha la possibilità di dimostrare il proprio talento in maglia Juventus, ma a gennaio sembra ormai prossimo a un triste destino. C’èra grandissimo entusiasmo nel momento in cui la Juventus ha deciso di puntare su un giovane difensore della Serie B come Federico, con quest’ultimo che nello scorso campionato cadetto è stato nominato come miglior giocatore della stagione, ma a Torino è tutta un’altra cosa. Giocare per la Vecchia Signora è un onore al quale hanno potuto ambire davvero pochissimi giocatori nella storia, con i fallimenti che sono sempre stati davvero molto rumorosi e il tempo per inserirsi è sempre davvero limitato. LaPresseSonotantissimi comunque coloro che vorrebbero dare una possibilità al ragazzo, dato che in campionato è riuscito in qualche modo a ben figurare, mentre a livello internazionale ...