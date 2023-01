Gas | rinnovabili e instabilità La sfida energetica nel 2023

Leggi su formiche

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nel 2022 il dossier energia e le sue ripercussioni strategiche hanno dominato la stampa come non succedeva dai tempi della crisi del petrolio negli anni Settanta. La Russia di Vladimir Putin ha utilizzato le esportazioni di gas come leva geopolitica contro l’Europa, nel tentativo (finora fallimentare) di piegare la volontà europea di supportare l’Ucraina. La risposta dei Ventisette si è tradotta in un’intensa attività di diplomazia(che ha visto l’Italia in testa) per disassuefarsi dalle esportazioni di gas russo. Nel mentre, i Paesi europei hanno diminuito del 90% le importazioni di petrolio russo e adottato tetti al prezzo per limitare i proventi energetici del Cremlino. Tutto questo dinamismo – specie l’aumento improvviso delle importazioni europee di gas naturale liquefatto – ha sconvolto gli equilibri del mercato energetico globale e provocato una ...