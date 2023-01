Gas | in un anno 1 886 euro di spesa per famiglia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il 2022 porta un conto allatipo di 1.866con un rialzo del 64,8% sul 2021. Se si sommano i rincari del gas a quelli della luce, la «stangata complessiva è pari a 3.547», ha calcolato l'Unione nazionale consumatori (Unc). Nel dettaglio, in base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di dicembre e per i consumi dello stesso mese, per il mercato tutelato l’aumento della bolletta rispetto a novembre è del 23,3% e il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è stato fissato a 150,95 centesimi diper metro cubo, tasse incluse. Il costo è pari a circa il doppio rispetto a due anni fa e il 10% circa più alto se paragonato a quello del gennaio scorso. Invece guardando agli stoccaggipei di gas che salgono a 934,68 terawattora (Twh), pari all'83,5% ...

... è stata di 1866 euro contro i 1132 dell'precedente. Il costo dell'energia è aumentato, abbbestia, ma non di quanto dicono sti cialtroni. Usa, per il Sole, primo esportatore mondiale delcon ...Una parte di questo fondo, pari a 4 mila euro , verrà erogata a sostegno delle maggiori spese sostenute nel corso dell'solare 2022, per i consumi energetici di luce e, da parte delle ... Borse, in Europa continua il rally di inizio anno. Gas sotto 70 euro Nel report “Top Strategic Technology Trends for 2023: sustainable technology” Gartner rileva che l'uso di tecnologie sostenibili è una delle principali priorità aziendali dei CEO. Come adottare un par ...ITALIA – Aumenta la bolletta del gas per le famiglie ancora in tutela. In base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano di dicembre e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo ...