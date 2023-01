Gas | ecco quando diminuiranno le bollette

Leggi su panorama

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Diminuisce il prezzo del gas all’ingrosso – tornato ai livelli del pre-invasione della Russia (ieri il gas naturale quotava alla Borsa di Amsterdam 72,6 euro a megawattora)- , ma aumentano ancora le(+23,3% a dicembre) delle famiglie. Perché diminuisce il gas e aumentano leUn fenomeno che si spiega considerando diversi aspetti evidenziati dagli analisti. In primo luogo la diminuzione del prezzo del metano non è ancora così considerevole da calmierare la media del disavanzo su base annua. Inoltre nel periodo nero del boom dei prezzi l’Authority per l’energia aveva in qualche maniera “spalmato” gli aumenti per tutelare il potere d’acquisto di aziede e famiglie e quindi prima che questi vengano riassorbiti ci vorranno, così dicono gli esperti, almeno 3 mesi. In generale, infatti, il 2022 si è chiuso con una spesa per il gas della ...