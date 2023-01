Garfagnana | cane veglia padrona svenuta Ricoverata all’ospedale di Lucca

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Complicato intervento di soccorso del 118 la notte scorsa, 4 gennaio 2023, inper una donna di 67 anni, tedesca, che abita da sola a Fabbriche di Vergemoli () in una casa isolata. L'hanno trovata in vita ma non cosciente. Erata dal suo. L'articolo proviene da Firenze Post.

