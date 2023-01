Futuro Smalling | la posizione della Roma e quella clausola sul contratto

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Laha fatto la sua offerta, e ora aspetta una risposta da Chris. Il difensore è in scadenza di, ha una...

Calciomercato.com

L'ex Manchester United e Fulham è però entrato negli ultimi sei mesi di contratto con i giallorossi e il suoappare incerto. La Roma ha offerto aun biennale chiedendo però una ...Su, invece, la palla passa all'inglese: "Vogliamo tenerlo, lui deve darci una risposta. Ha una clausola per liberarsi". Infine Pinto si mostra fiducioso sia sulromanista di Zaniolo ... Smalling, il futuro è un'incognita: Roma prima scelta ma l'Inter... CALCIOMERCATO - Dieci top del nostro campionato presto sapranno se resteranno o proseguiranno altrove le proprie carriere.Fresco campione del mondo, non sa ancora dove giocherà la prossima stagione. Rodrigo De Paul è un giocatore dell'Atletico Madrid ma il feeling con Diego Simeone non è ...