Funerali Papa Benedetto XVI in diretta tv | orario e programmazione su Rai 1 | Canale 5 e Tv2000

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)XVI intv Il ricordo per Joseph Ratzinger, ilemerito ...

Agenzia ANSA

Le cinque massime cariche dello Stato saranno presenti domani mattina alle solenni esequie delemerito Benedetto XVI. Non sarannodi Stato ma sono state invitate due delegazioni ufficiali: quella italiana appunto, e quella tedesca, guidata dal presidente Frank - Walter Steinmeier ...Ratzinger: l'anello, la veste, le scarpe nere. Quel corpo esposto parla ai fedeli Video : Ratzinger, Piazza San Pietro si prepara aisolenni Video : Ratzinger, il: maestro catechesi, mai autoreferenziale L'addio a Ratzinger, domani i funerali. Papa: grande maestro, aiuti a scoprire gioia della fede - Cronaca Fa sapere l’agenzia Sir. Domani alle 9.30 sul sagrato di San Pietro verranno celebrati i funerali e sarà Papa Francesco a presiedere la cerimonia. Un avvenimento raro ma non unico nella storia della ...Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì, e fino alle 14 di giovedì, l'area attorno San Pietro sarà zona rossa, come disposto sempre dall'ordinanza prefettizia. L'accesso all'area sarà consentito solo ...