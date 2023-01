Funerali Benedetto XVI in tv | variazioni Mediaset e Rai | chi non va in onda

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Saranno "solenni ma sobri" idel Papa EmeritoXVI, morto a 95 anni lo scorso 31 dicembre. Le esequie si terranno in Piazza San Pietro e a celebrarli sarà Papa Francesco. La liturgia sarà simile a quella di un Pontefice deceduto, ma modificata in diversi aspetti. Gli elementi mancanti sono quelli più attinenti ad un Papa regnante, come le suppliche finali, la supplica della diocesi di Roma e delle Chiese orientali che sono molto specifiche del Papa attivo. Non sarà la prima cerimonia funebre di un Pontefice presieduta da un altro Papa regnante, ma c'è già un precedente nella storia della Chiesa. Nel 1802 idi Pio VI furono celebrati dal suo successore Pio VII. Idi PapaXVI in tv saranno trasmessi sul primo canale della Tv di Stato e sulla rete ammiraglia ...