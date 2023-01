Frustò il figlio con un cavo elettrico | arrestato per scontare la pena a quasi 10 anni dai fatti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sono passatidiecidai, un uomo condannato per aver frustato ilcon unè statoperla. I carabinieri di Fabbrico (Reggio Emilia) hanno eseguito il provvedimento che portare in carcere l’uomo condannato a tre. La vittima, nel 2013, aveva di 8. Novefa, le forze dell’ordine erano intervenute dopo che i vicini avevano sentito le urla di un bambino. Quando i militari entrarono nell’abitazione, trovarono il piccolo nella vasca da bagno. Il bambino aveva sul corpo diversi segni di violenza e fu trasportato in ospedale, dove i medici ritennero le ferite ferite guaribili in trenta giorni. Nel corso delle ...