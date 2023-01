Frosinone vs Ternana

Sky Sport

...00 Benevento - Perugia 0 - 2 15:00 Cagliari - Cosenza 2 - 0 15:00 Como - Cittadella 2 - 0 15:00 SPAL - Pisa 0 - 1 15:00 Südtirol - Modena 0 - 2 15:00 Venezia - Parma 2 - 2 18:003 ......00 Benevento - Perugia 0 - 2 15:00 Cagliari - Cosenza 2 - 0 15:00 Como - Cittadella 2 - 0 15:00 SPAL - Pisa 0 - 1 15:00 Südtirol - Modena 0 - 2 15:00 Venezia - Parma 2 - 2 18:003 ... Frosinone-Ternana 3-0, gol e highlights. Tris allo Stirpe, Grosso campione d'inverno E’ arrivato il momento di far valere il fattore campo. Mai come in questo mese il “Libero Liberati” potrebbe diventare determinante per la Ternana. Il calendario, infatti, propone da qui al 31 gennaio ...Poco utilizzato sia da Lucarelli che da Andreazzoli, il giocatore è pronto a trasferirsi e sfidare i rossoverdi da avversario Potrebbe essere Alessandro Celli il primo giocatore a lasciare la Ternana ...