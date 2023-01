Friuli-Venezia Giulia | due indagati per l' incendio in comunità per minorenni

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La Procura di Udine ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'divampato nella notte tra il 30 e il 31 dicembre a Pasian di Prato nellaper minori non accompagnati gestita dalla cooperativa Aedis in cui è morto un minorenne albanese e altre due persone sono rimaste ferite. I reati per i quali si procede sonocolposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose plurime. Due gli: l'addetto alla vigilanza notturna sui minori presente all'interno della struttura al momento dell'e il legale rappresentate della cooperativa.

Agenzia ANSA

Su tutti i presidenti di Regione: Attilio Fontana in Lombardia; Luca Zaia in Veneto; Massimiliano Fedriga inGiulia. Poi c'è il pressing della corrente nordista interna alla Lega, ...TEMI: casa di riposo gemona lucia londero notizienotiziegiulia notizie fvg notizie gemona Ultime Notizie Addio a Lucia Londero, con i suoi 102 anni era la più anziana di ... Covid: in Fvg 682 nuovi casi, 5 decessi E' morto l'ex deputato per due legislature (VII e VIII) democristiano Giorgio Tombesi. Udinese di nascita, aveva 96 anni e viene ricordato in Friuli Venezia Giulia come un protagonista della vita poli ...Forse non tutti sanno che uno tra i migliori comprensori sciistici alpini si trova a pochi minuti d'auto dall'Italia. Certo, a patto che ci si trovi in Friuli Venezia Giulia. La ski area di Nassfeld/P ...