(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Prosegue il rally d'inizio anno delle, in scia alle scommesse degli investitori per un ammorbidimento della stretta monetaria della Bce dopo la frenata dell'inflazione registrata a ...

Agenzia ANSA

Prosegue il rally d'inizio anno delle Borse europee, in scia alle scommesse degli investitori per un ammorbidimento della stretta monetaria della Bce dopo la frenata dell'inflazione registrata a ......7% annuo a dicembre (dato armonizzato), rispetto al 7,1% di novembre, aspettando il dato sui... sotto i 65 euro/MWh, grazie soprattutto alle temperature miti chela domanda. Frenano i prezzi, volano le Borse europee. Parigi chiude a +2,3% - Ultima Ora Benzina e diesel, prezzi in aumento: ecco le applicazioni che permettono di scoprire dove è più conveniente fare rifornimento.Prosegue il rally d'inizio anno delle Borse europee, in scia alle scommesse degli investitori per un ammorbidimento della stretta monetaria della Bce dopo la frenata dell'inflazione registrata a dicem ...