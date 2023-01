Fregata russa nel Mediterraneo con missili ipersonici a bordo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) LaAmmiraglio Gorshkov, partita oggi per una missione nell’Atlantico, nell’Oceano Indiano e nel, ha aanche un sistema per iTsirkon. Lo ha reso noto il presidente Vladimir Putin, citato dall’agenzia Interfax, aggiungendo che questi“non hanno pari al mondo” e dicendosi fiducioso che “tali potenti armi aiuteranno a proteggere la Russia da possibili minacce esterne e ad assicurare gli interessi nazionali del Paese”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

