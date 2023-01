La Gazzetta dello Sport

I casi in questione sono quelli di DavideAlberto. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti :...La Roma cerca di risolvere il caso Karsdorp e insiste per. Il Milan lavora per il rinnovo ...vorrebbero il ritorno in Italia del portiere.22.20 In merito alle voci che hanno accostato... Frattesi-Luis Alberto, i bonus complicano le strategie di Roma e Lazio Ma un conto è inserirli quando si tratta di ragazzi di 18 anni e dal futuro luminoso, un altro paio di maniche quando parliamo di gente già affermata e con un pregresso alle spalle. I casi in ...La ripresa della Serie A è ormai sempre più vicina, ma con il 2023 si è aperto anche il calciomercato. La Gazzetta dello Sport su questo fronte fa un punto interessante sulle mosse delle big del nostr ...