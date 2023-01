Francia | ambientalisti imbrattano il palazzo del primo ministro | fermati due attivisti

Repubblica TV

Alcuni militanti ecologisti hanno lanciato vernice arancione contro Palazzo Matignon, la sede del governo francese. Lo riferiscono i media francesi, evidenziando come il gesto sia stato rivendicato ...Glitornano all'attacco e ancora una volta, ad essere preso di mira, è un palazzo istituzionale. Il blitz, in questo caso, è avvenuto in, dove un gruppo di attivisti di Dernière ... Blitz degli ambientalisti in Francia, imbrattano con la vernice la facciata della sede di Governo We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Un gruppo di attivisti del collettivo ambientalista Derniere Renovation hanno imbrattato con vernice arancione la porta dell'Hotel de Matignon, residenza ...