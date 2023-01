FOTO Jutta Leerdam | chi é l’icona sensuale dello speed skating che spopola in Olanda

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Brava e bella. Sono questi i primi aggettivi che vengono in mente per parlare di, atleta olandese del pattinaggio pista lunga velocità. La ragazza, classe ’98, è tra le pattinatrici di riferimento della velocità pura nello, parlando di 500 e 1000 metri. Non è un caso che i suoi ori mondiali in carriera siano già tre e abbia vinto l’argento olimpico a Pechino l’anno passato nei 1000 metri. Una ragazza dalle grandissime qualità che si sta facendo largo nella stagione con successi in successione in Coppa del Mondo e questi riscontri in vista delle rassegne del 2023 fanno pensare chepossa arricchire il proprio score alla voce “titoli internazionali”. Una considerazione giustificata dalla crescita di consapevolezza esibita nel corso delle gare del massimo circuito ...