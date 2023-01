Formazioni ufficiali Udinese Empoli | le scelte dei due allenatori

(Di mercoledì 4 gennaio 2023), ledei due tecnici per il match di Serie A in programma alle 20.45 Diramate ledi. Ledi Sottil e Zanetti.(3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. All.:Sottil(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Marin, Grassi, Akpa Akpro; Baldanzi; Caputo, Satriano. All.: Zanetti L'articolo proviene da Calcio News 24.

