Formazioni ufficiali Torino-Verona | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023), ledei due tecnici per il match di Serie A in programma alle 14.30 Diramate ledi. Ledi Juric e Zaffaroni.(3-4-2-1): Milinkovic Savic; Dijdij, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojovoda; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. All. Juric: Montipò; Ceccherini, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric. All. Zaffaroni L'articolo proviene da Calcio News 24.