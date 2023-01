Formazioni ufficiali Sassuolo-Sampdoria | Serie A 2022 2023

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ledi, match valido per la sedicesima giornata di. I blucerchiati non possono più sbagliare e, come ha detto il tecnico Dejan Stankovic, sono attesi da 23 finali. La prima avrà luogo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove ildi Dionisi proverà ad abbandonare un deludente 15° posto. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di mercoledì 4 gennaio, queste le scelte dei due tecnici. LEDI SALERNITANA-MILAN: In attesa: In attesa SportFace.

TUTTO mercato WEB

...per registrare l'unico successo granata nelle sei garesinora disputate. Lo scorso anno all'Arechi terminò 2 a 2 e poi quattro vittorie del Milan. Novità in vista per leche ...Non ci sono ancora informazionisulle vittime e sui feriti. Ricordiamo che per l'agenzia ... Secondo le notizie apparse nella social sfera sarebbero più di 200 membri di varie... Manchester United-Bournemouth, formazioni ufficiali: Ten Hag lancia Van de Beek dal 1' Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Sampdoria, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. I blucerchiati non possono più sbagliare e, come ha detto il tecnico Dejan Stankovic, sono ...Fethallahi, ufficiale al comando di un'unità di sicurezza a Teheran, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione ieri.