Formazioni ufficiali Salernitana-Milan | Serie A 2022 2023

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ledi, match valido per la sedicesima giornata di. Tutto pronto per il match dell’Arechi, in cui i padroni di casa tenteranno di fermare i campioni d’Italia, determinati a restare in scia della capolista Napoli. La squadra di Nicola punterà sul nuovo arrivato Ochoa, mentre i rossoneri dovranno a fare a meno di qualche infortunato ma potranno contare su due campioni del mondo come Giroud e Theo Hernandez. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di mercoledì 4 gennaio, queste le scelte dei due tecnici. LEDI SASSUOLO-SAMPDORIA: In attesa: In attesa SportFace.

TUTTO mercato WEB

...per registrare l'unico successo granata nelle sei garesinora disputate. Lo scorso anno all'Arechi terminò 2 a 2 e poi quattro vittorie del Milan. Novità in vista per leche ...Non ci sono ancora informazionisulle vittime e sui feriti. Ricordiamo che per l'agenzia ... Secondo le notizie apparse nella social sfera sarebbero più di 200 membri di varie... Manchester United-Bournemouth, formazioni ufficiali: Ten Hag lancia Van de Beek dal 1' Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Sampdoria, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. I blucerchiati non possono più sbagliare e, come ha detto il tecnico Dejan Stankovic, sono ...Fethallahi, ufficiale al comando di un'unità di sicurezza a Teheran, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione ieri.