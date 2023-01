Formazioni ufficiali Salernitana-Milan | le scelte dei due allenatori

(Di mercoledì 4 gennaio 2023), ledei due tecnici per il match di Serie A in programma alle 12.30 Diramate ledi. Ledi Nicola e Pioli.(3-5-2): Ochoa; Lovato, Radovanovic, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek. Allenatore: Davide Nicola.(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fantacalcio ®

Sassuolo - Sampdoria, le scelte dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle 12.30 Diramate ledi Sassuolo - Sampdoria. Le scelte di Dionisi e ...Salernitana - Milan, le scelte dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle 12.30 Diramate ledi Salernitana - Milan. Le scelte di Nicola e Pioli. Sassuolo-Sampdoria: le formazioni ufficiali Queste le formazioni ufficiali di Salernitana-Milan: SALERNITANA: Ochoa, Lovato, Radovanovic, Fazio, Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric, Dia, Piatek. A disp.: Fiorelli, De ...Alle 12.30 torna la Serie A con la sfida tra Salernitana e Milan, valevole per la sedicesima giornata. Queste le formazioni ufficiali scelte da Davide Nicola e Stefano Pioli: SALERNITANA (3-5-2): Ocho ...