Formazioni ufficiali Salernitana-Milan | giocano Theo | Brahim e Giroud

Commenta per primo SASSUOLO (4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Tresoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All . Dionisi SAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2): Audero; ...In streaming sarà visibile sull'applicazione Sky Go e Now Tv Salernitana - Milan: leSALERNITANA (3 - 5 - 2) : Ochoa; Lovato, Radovanovic, Fazio; Sambia, Vilhena, Bohinen, ...Sassuolo-Sampdoria è una delle partite della sedicesima giornata di Serie A. Dionisi sceglie Pinamonti, Stankovic risponde con Gabbiadini ...Alle 12.30 si giocherà la gara tra Sassuolo e Sampdoria, valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali scelte da Alessio Dionisi e Dejan Stankovic: SASSUOLO (4-3-3): C ...