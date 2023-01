Formazioni ufficiali Roma Bologna | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023), ledei due tecnici per il match di Serie A in programma alle 16.30 Diramate ledi. Ledi Mourinho e Thiago Motta.(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Pellegrini, Cristante, Tahirovic, El Shaarawy; Zaniolo, Dybala. All. Mourinho(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì e Lykogiannis; Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Soriano; Arnautovic. All. Thiago Motta L'articolo proviene da Calcio News 24.