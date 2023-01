Fonderie Cervati al Gruppo Streparava | salvi 100 lavoratori

BresciaToday

È stato firmato oggi, presso lo studio del notaio Roberta Rotondo di Brescia, il contratto di affitto dell'azienda, la storica società bresciana dichiarata fallita circa un mese fa. In questo modo la gestione della fonderia e i circa 100 rapporti di lavoro passano in capo all'affittuaria Alunext, ...Per il futuro diè stato raggiunto un accordo fondamentale . Ieri, intorno all'ora di pranzo, i rappresentanti dei 95 lavoratori ancora in capo alla società siderurgica dichiarata fallita il 12 ... L'azienda è fallita, ora l'accordo per la vendita: salvi i 95 lavoratori È stato firmato oggi, presso lo studio del notaio Roberta Rotondo di Brescia, il contratto di affitto dell'azienda Fonderie Cervati, la storica società bresciana dichiarata fallita circa un mese fa. ( ...L'azienda di via Vallecamonica ( con una sede anche a Castegnato) è stata dichiarata fallita lo scorso 12 dicembre. Grazie alla mediazione di Fiom Cgil gli addetti passeranno alla Alunext alle medesim ...