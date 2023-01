Fondazione | Apple svela il trailer della Stagione 2 | ecco quando uscirà

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nel primoufficiale scopriamo come progrediranno le storie dei vari protagonisti dell'adattamento seriale delle opere di Asimov.TV ha diffuso in streaming il primoufficiale2 di, che arriverà sulla piattaforma digitaleTV+ la prossima estate. Nel filmato ritroviamo tutti i protagonististoria, dal Dr. Hari Seldon (Jared Harris), all'Imperatore (Lee Pace), passando ovviamente per Gaal Dornick (Lou Llobell) e Salvor Hardin (Leah Harvey). Tutti però saranno messi alla prova dalla "seconda crisi", proprio come profetizzato da Seldon alla finepassata2: la prima foto e ...